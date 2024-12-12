Россиян обяжут регистрировать дома сразу после их строительства

Россиян обяжут уточнять границы земельных участков и регистрировать дома сразу после строительства. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 12 декабря.

Согласно документу, границы участка нужно будет определять перед совершением сделок, а права на построенные дома — регистрировать сразу после завершения строительства.

Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий пояснил, что изменения направлены на создание полного реестра недвижимости. Он отметил, что до регистрации граждане формально не считаются собственниками построенных объектов, что снижает их правовую защиту, особенно при ЧС или изъятии имущества для государственных нужд.

По данным Росреестра, около 17 миллионов участков в стране остаются без уточненных границ. Законопроект устраняет эту проблему, обязывая проводить уточнение перед сделками.

Во втором чтении поддержаны поправки, предусматривающие, что эксплуатация зданий должна соответствовать целевому назначению и разрешенному использованию земли.

Напомним, сегодня в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает верификацию страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через портал "Госуслуги". Согласно закону, благотворительные организации обязаны создавать официальные страницы в социальных сетях, а для других НКО такой шаг будет носить рекомендательный характер.

фото: ЗАКС.Ру