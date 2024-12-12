Госдума утвердила увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения

Госдума увеличила штрафы за ряд нарушений ПДД и сократила скидку на их оплату. Законопроект, одобренный 12 декабря во втором и третьем чтениях, предусматривает сокращение скидки на оплату штрафов: теперь она составит 25% при оплате в течение 30 дней вместо прежних 50% за 20 дней.

Штраф за вождение в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования увеличится с 30 до 45 тысяч рублей. За превышение скорости придется заплатить от 750 до 7500 рублей (ранее — от 500 до 5000 рублей).

Выезд на встречную полосу теперь обойдется в 7500 рублей, а при объезде препятствий — от 1500 до 2250 рублей. За проезд на красный сигнал светофора штраф составит до 1500 рублей.

За нарушение правил парковки на проезжей части, езду по обочине или по выделенной полосе для общественного транспорта предусмотрены штрафы до 2250 рублей. Несоблюдение указаний дорожных знаков — 750 рублей, а нарушения, повлекшие легкий вред здоровью потерпевшего, будут стоить нарушителю от 3750 до 7500 рублей.

Напомним, сегодня во втором чтении одобрили законопроект, обязывающий россиян регистрировать дома на земельных участках сразу после их постройки. А границы участка нужно будет определять перед совершением сделок.

фото: ЗАКС.Ру