Госдума займется регулированием видеоигр и защитой пользователей

Группа депутатов и сенаторов, включая Антона Горелкина, Яну Лантратову и Артема Шейкина, внесла 12 декабря в Госдуму законопроект, посвященный разработке и распространению видеоигр на территории России. Документ опубликован в думской базе.

Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на обеспечение психологической безопасности граждан и минимизацию рисков вреда здоровью от видеоигр. В законопроекте предлагается ограничить доступ российских пользователей к запрещенной информации, информировать о содержании игр с помощью возрастных категорий и предупреждений, а также проводить экспертизу видеоигр для выявления возможного вреда несовершеннолетним.

Распространителей игр хотят обязать идентифицировать пользователей через номер телефона или "Госуслуги". Кроме того, документ предусматривает оказание государственной поддержки разработчикам игр и сервисам их распространения.

Авторы считают, что законопроект создаст правовые механизмы для регулирования сферы видеоигр в России и обезопасит граждан от их негативного воздействия.

Напомним, недавно в Госдуме предложили установить для видеоигр прокатные удостоверения по аналогии с требованиями для кинолент, чтобы не допустить распространения идей романтизации насилия и отказа от традиционных ценностей. Обычные игрушки тоже хотят проверять на качество материала и идеологию.

фото: ЗАКС.Ру