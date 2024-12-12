В комтрансе обвинили нелегалов в неоплате проезда

Петербургский комитет по транспорту сообщил 12 декабря об итогах проведенного ранее рейда по выявлению безбилетников. Мероприятия происходили в трех районах города, одной из заявленных целей оказались иностранцы и не имеющие гражданства люди.

Как рассказали в комитете, рейд затронул свыше восьми тысяч человек на приблизительно 40 автобусных маршрутах. Из числа проверенных пассажиров 134 человека ехали без оплаты проезда. В итоге протоколы о привлечении к административной ответственности составили в отношении 44 пассажиров, 11 из которых оказались иностранцами.

"Пристальное внимание ревизоров и полиции к мигрантам не случайно. Иностранные граждане и лица без гражданства нередко не оплачивают проезд, а потом и штраф за нарушение, считая, что могут остаться безнаказанными в связи с отсутствием у них регистрации на территории нашей страны", — говорится в сообщении комтранса.

В комитете отметили, что нарушители без российского гражданства должны нести ответственность наравне с другими пассажирами. Речь идет о штрафе за безбилетный проезд в размере 500 рублей.

Ранее сообщалось об итогах миграционного рейда в двух районах города. В результате мероприятия силовики проверили документы у более чем 200 человек, протоколы составили на 20 иностранцев.

Фото: Начальник транспортного цеха / Telegram