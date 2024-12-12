Госдума отклонила проект ЛДПР от нерабочем 31 декабря

Государственная дума отклонила 12 декабря законопроект о признании 31 декабря праздничным нерабочим днем на постоянной основе, сообщил 12 декабря ТАСС. Соответствующую инициативу ранее внесла на рассмотрение парламента ЛДПР.

Проект предусматривал установление новогодних каникул с 31 декабря по 6 января. Сейчас за новогодними праздниками закреплен промежуток с 1 по 6 января, а также 8-е число того же месяца.

В ЛДПР предложили отнести к нерабочим дням 31 декабря вместо 8 января. Пор мысли законотворцев, это позволило бы работникам "более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами".

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. Согласно документу, в начале следующего года россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.

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