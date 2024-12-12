Прокуратура добилась приведения норм двух МО в соответствие с Бюджетным кодексом

Прокуратура Петербурга сообщила 12 декабря о том, что добилась приведения положений двух муниципальных образований в соответствие с Бюджетным кодексом России. Речь шла о МО "Пискаревка" и МО "Северный".

По информации ведомства, прокуратура Калининского района обнаружила по итогам проверки, что положения о бюджетном процессе в двух муниципалитетах не соответствовали федеральному законодательству. Речь шла о статьях, касающихся резервного фонда местных администраций (ст. 81 БК РФ) и муниципальных программ (ст. 179 БК РФ).

"По результатам проверки прокурор района принес протесты на муниципальные правовые акты, которые рассмотрены и удовлетворены", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно об аресте бывшего сотрудника администрации МО "Аптекарский остров" Юрия Малова по делу о мошенничестве.

Фото: ЗАКС.Ру