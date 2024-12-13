В Госдуме обратились к Минздраву из-за нехватки физраствора

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил официальное обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой предоставить информацию о предпринятых мерах для решения проблемы дефицита физраствора в аптеках и медицинских учреждениях, об этом 13 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении на имя главы ведомства Михаила Мурашко подчеркивается, что физраствор является жизненно важным лекарственным препаратом, используемым для парентерального введения лекарств и в комплексной терапии, включая случаи потери крови при операциях.

Башанкаев акцентировал внимание на том, что отсутствие данного препарата может повлечь за собой серьезные последствия: невозможность оказания медицинской помощи, отказ медиков от работы в экстремальных условиях, а также риски, связанные с покупкой контрафактной продукции на онлайн-площадках. Минздрав пока не дал официального ответа.

Напомним, что в среду, 11 декабря, депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев направил запрос в Минздрав РФ с просьбой провести оценку безопасности аромаингаляторов для детей и условий их продажи, в том числе через маркетплейсы.

Фото: ЗАКС.Ру