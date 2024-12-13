В Петербурге возбуждено дело по факту гибели подростка на железной дороге

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России инициировал расследование происшествия, связанного с гибелью подростка на железнодорожных путях, об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером в четверг, 12 декабря, на 25-м километре железнодорожной станции "Павловск". Поезд смертельно травмировал 14-летнего мальчика, находившегося рядом с путями. От полученных травм подросток скончался на месте.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности (ч.2 ст.263 УК РФ).

Следственная группа провела осмотр места происшествия, а также начала выполнение комплекса мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий трагедии. Также в ведомстве напомнили, что железная дорога – зона повышенной опасности.

Напомним, что в конце ноября в Ленинградской области на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово поезд протаранил автомобиль, из-за чего водитель скончался.

Фото: ЗАКС.Ру