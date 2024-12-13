Пашинян примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет в Петербурге 25–26 декабря, об этом 13 декабря пишет РБК со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, встреча будет носить неформальный характер, однако ее повестка обещает быть содержательной. Приглашение для Пашиняна направил президент России Владимир Путин.

"В Питере ждут обязательно. Президент приглашал господина Пашиняна и, конечно же, ждет его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге на традиционную встречу", – сказал Песков.

Напомним, что Дмитрий Песков сообщал, что разговор президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не готовится.

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