Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России нет дефицита физраствора, и проблемы с его производством отсутствуют, об этом 13 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на его слова.

Он объяснил, что причиной перерегистрации цен на этот препарат стало повышение стоимости упаковки, однако все необходимые решения уже приняты, а новые цены утверждены.

По словам Мурашко, в стране достаточное количество производителей и большой объем производства физраствора. Из-за удорожания упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен, которые устанавливает государство.

Министр добавил, что после корректировки цен производители получили возможность продолжать работу без сбоев. В больницах физраствора в достаточном количестве, а Росздравнадзор внимательно следит за ситуацией.

Напомним, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав РФ с просьбой предоставить информацию о мерах для решения проблемы дефицита физраствора в аптеках и больницах.

Фото: Telegram-канал "Минздрав России"