Смольный выплатит по 10 тысяч рублей детям участников СВО к Новому году

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Смольного 13 декабря. Выплату приурочили к Новому году.

О выплате Беглов рассказал во время прямой линии накануне, 12 декабря. По словам губернатора, средства начнут поступать со следующей недели. Для получения материальной помощи хотя бы один из родителей должен участвовать в проведении спецоперации.

"Выплата направлена на усиление социальной поддержки семей лиц, участвующих (участвовавших) в проведении специальной военной операции и имеющих в своем составе детей", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, прямая линия губернатора 12 декабря 2024 года стала самым длительным пребыванием Александра Беглова в эфире. Он общался с ведущими около трех часов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру