Детское оборудование в парке Дружбы проверят на безопасность

Центр комплексного благоустройства заключил в конце ноября контракт на проведение проверки детского игрового оборудования в парке Дружбы на соответствие регламентам в области предупреждения возможного вреда, говорится в ответе врио директора ЦКБ Алева Аджиева на запрос бывшего главы МО № 72 Павла Швеца. Копию документа последний опубликовал 13 декабря в своем Telegram-канале.

"Монтаж малых архитектурных форм не оплачен. Замечания выданы. По результатам обследования и устранения недостатков будет принято решение о приемке выполненных работ", — говорится в ответе Аджиева Швецу.

В начале недели Швец сообщил, что обратился к главе комитета по благоустройству Сергею Петриченко с запросом касательно состояния оборудования в парке Дружбы. В письме он отмечал отсутствие информационных стендов с данными об эксплуатации оборудования. Также Швец оповестил адресата о том, что при осмотре установленного обнаружил ряд опасных дефектов. В связи с этим он предложил организовать экспертизу объектов перед их приемкой, а на время ее проведения закрыть к ним доступ.

"Без данных мер продолжение эксплуатации оборудования может привести к детским травмам", — обращал внимание главы комблага Швец.

Ранее стало известно, что две крупные круглые скамьи в парке стоили по 26 млн рублей каждая.

Фото: Павел Швец / Telegram