В Думе коммунист предложил повысить штрафы за агитацию для должностных лиц

На рассмотрение Госдумы поступил проект об ужесточении наказания за агитацию с использованием должностного положения, следует из базы данных парламента. Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Инициатива вносит поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях. Куринный предложил изменить текст существующей статьи 5.45 КоАП РФ ("Использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума"). Сейчас за агитацию с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения нарушителю грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Законопроект предусматривает, что штрафы для граждан составят от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, должностным лицам будет грозить дисквалификация на срок от одного до двух лет.

"Дополнительная предложенная в законопроекте санкция для должностных лиц в виде дисквалификации на срок от 1 до 2-х лет послужит значительным сдерживающим фактором и безусловно повлечет за собой снижение административного давления на избирателей", — говорится в пояснительной записке.

Ранее стало известно о планах внести на рассмотрение Думы в начале 2025 года законопроект о противодействии буллингу среди молодежи. В частности, планируется дать законодательное определение понятию "травля".

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