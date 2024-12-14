Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Народный артист России Григорий Лепс стал членом Либерально-демократической партии России (ЛДПР), об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе партии.

Церемония вступления прошла в рамках выставки "ЛДПР: 35 лет с народом", которая состоялась 13 декабря. Лепс получил партийный билет из рук председателя партии Леонида Слуцкого.

"Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!" – заявил Слуцкий, поздравляя нового члена партии.

В свою очередь, Григорий Лепс выразил благодарность лидеру ЛДПР за доверие и поддержку, отметив важность этой новой главы в своей жизни.

Напомним, что дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко попадет в список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу в 2026 году.

Фото: пресс-служба ЛДПР