Правительство РФ поручило оценить возможность запрета скидок на алкоголь

Правительство России поручило ряду профильных ведомств проанализировать практику применения скидок на алкогольную продукцию и рассмотреть возможность запрета их использования, об этом 14 декабря пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, специалисты должны изучить, как скидки влияют на розничные продажи алкоголя для личных нужд, и подготовить предложения о введении запрета на подобные маркетинговые акции. Срок исполнения поручения установлен до 15 апреля 2025 года. Ответственными назначены Минпромторг, Минздрав, Минфин, Минсельхоз и Роспотребнадзор.

Инициатива рассматривается в рамках государственной политики по снижению уровня потребления алкоголя в стране. Ранее Минздрав заявлял о мерах, направленных на профилактику алкогольной зависимости, улучшение системы медицинской помощи и укрепление ценностей здорового образа жизни. Ожидается, что к 2030 году потребление алкоголя в России сократится до 7,8 литра на человека.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок ("Единая Россия") допустил возможность введения запрета продажи алкоголя навынос по ночам. Он отметил, что проблема "наливаек" в городе остается актуальной.

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