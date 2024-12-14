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Новости 11:50

В комитете по благоустройству Петербурга произошли кадровые изменения

фото ЗакС политика В комитете по благоустройству Петербурга произошли кадровые изменения

В комитете по благоустройству Петербурга завершила работу Татьяна Морозкова, ранее занимавшая должность заместителя председателя, об этом 13 декабря писала "Фонтанка.ру".

По информации издания, у Морозковой истёк срок трудового контракта, который не был продлён. Пока её место остаётся свободным, а число заместителей председателя сократилось до трёх. В комитете продолжают работу Лариса Канунникова, Николай Пришлецов и Сергей Малинин.

Татьяна Морозкова перешла в комитет по благоустройству вместе с Василием Пониделко, с которым ранее работала в администрации Калининского района Петербурга. Там она занимала пост начальника отдела строительства и землепользования, а позже была заместителем главы района. 

Напомним, в ноябре Василий Пониделко возглавил комитет по труду и занятости, а его место в комитете по благоустройству занял Сергей Петриченко, также ранее руководивший администрацией Калининского района.

Фото: ЗАКС.Ру


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