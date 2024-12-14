Беглов поздравил Законодательное собрание Петербурга с 30-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Законодательное собрание города с 30-летним юбилеем, об этом 14 декабря он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы города, нынешний депутатский состав городского парламента столкнулся с серьезными вызовами, например, было нужно помогать военнослужащим и поддерживать экономику. Беглов отметил, что эти вопросы нужно было решить в кратчайшие сроки, а все ветви власти Петербурга работают как раз как единая команда.

"Благодарю Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского и депутатов за конструктивную работу", – написал в конце губернатор.

Напомним, что в субботу, 14 декабря, Законодательное собрание Петербурга празднует свое 30-летие. Парламент уже успел поздравить его председатель Александр Бельский.

Фото: ЗАКС.Ру