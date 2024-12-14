В Петербурге заработали снегоплавильные пункты

В Петербурге начали свою работу стационарные пункты для утилизации снега, об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Первые грузовики со снежными массами уже доставлены: снегоплавильный пункт на Шкиперском протоке растопил 220 кубометров, а снегоприемный пункт на Взлетной улице принял еще 45 кубометров.

Всего с начала зимнего сезона на пункты города поступило более 300 кубометров снега. К этой зиме Водоканал подготовил 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и 7 снегоприемных пунктов (СИСП). Их общая производительность достигает 101,5 тысячи кубометров в сутки.

Напомним, что в начале декабря заработал снегоплавильный пункт в Зеленогорске. Тогда в Водоканале рассказали, что предприятие полностью готово к зимнему сезону.

Фото: ЗАКС.Ру