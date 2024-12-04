Первый грузовик со снегом в этом сезоне доставлен на пункт приема в Петербурге

Снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга начали работу в рамках зимнего сезона, об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Первый грузовик со снегом объемом 17 кубометров поступил на стационарный инженерно-оборудованный снегоприемный пункт в Зеленогорске на проспекте Ленина.

На сегодняшний день в городе готовы к работе 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь снегоприемных. Их суммарная производительность составляет 101,5 тысячи кубометров снега в сутки. Такие пункты размещены почти во всех районах города, чтобы обеспечить удобный доступ для спецтехники.

Несмотря на готовность "Водоканала", в Петербурге не хватает кадров, которые будут снег убирать. В октябре председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко сообщал, что в городе дефицит дворников и механизаторов. Губернатор города Александр Беглов жаловался на то, что студенты не хотят устаиваться на подработку дворниками и почтальонами.

Фото: ЗАКС.Ру