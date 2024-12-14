Петербургское метро выпустило памятные жетоны к 30-летию городского парламента

На станции петербургского метрополитена "Адмиралтейская" состоялась торжественная церемония гашения коллекционного жетона, посвящённого 30-летию Законодательного собрания Петербурга, об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе городского парламента.

В рамках мероприятия председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв передал руководству метрополитена приветственный адрес спикера парламента Александра Бельского. В своём обращении спикер отметил значимость памятных жетонов для сохранения исторической памяти города и подчеркнул, что юбилей парламента – важная веха в истории Петербурга.

"Уже многие годы петербуржцы и гости города могут приобретать в метро коллекционные жетоны, посвящённые знаковым и юбилейным датам Санкт-Петербурга. Отрадно, что одной из них стал юбилей Законодательного Собрания", – сказал Бельский.

Коллекционные жетоны выпущены ограниченным тиражом в 5 тысяч экземпляров. Жетоны можно приобрести в кассах Петербургского метрополитена.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов также поздравил Законодательное собрание с 30-летним юбилеем.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга