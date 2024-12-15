В Шушарах психолог напал на фельдшера скорой помощи во время вызова

В Шушарах сотрудница скорой помощи оказалась в больнице после нападения во время вызова. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 15 декабря.

Фельдшер обратилась к медикам утром накануне, объяснив, что на нее напал мужчина в квартире на Красноборской улице. По информации "Фонтанки", 28-летняя девушка получила ушибы головы и грудной клетки, но серьезных травм удалось избежать.

Нападавшим оказался 61-летний детский психолог, работающий в центре социальной реабилитации с детьми до трех лет. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что это не первое нападение на сотрудников скорой медицинской помощи. В начале декабря мужчина, которому оказывалась медицинская помощь, напал на фельдшера на улице Савушкина. Сообщалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

фото: ЗАКС.Ру