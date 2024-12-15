В Петербурге задержали пенсионера за ложное сообщение о бомбе в полиции

В Петербурге мужчина сообщил о взрывном устройстве в отделе полиции, но, как оказалось, сделал это ради хулиганства. Пенсионера задержали, против него возбудили уголовное дело, сообщает 15 декабря "Фонтанка".

Инцидент произошел три дня назад около 15:00, когда оператор службы "112" принял звонок о готовящемся взрыве в 52-м отделе полиции. Проверка здания не выявила никаких угроз.

Личность звонившего установили быстро — мужчина звонил с собственного номера. Позже он объяснил, что сделал это из хулиганских побуждений.

Задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичный инцидент. В 2009 году он получил условный срок за ложное сообщение о теракте.

Напомним, неделю назад в Петербурге задержали мужчину из-за заявления о якобы готовящемся взрыве на ЛАЭС. Станцию проверили, мужчину вычислили. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

фото: ЗАКС.Ру