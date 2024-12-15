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Новости 13:40

Володин призвал чтить память журналистов, погибших при выполнении долга

фото ЗакС политика Володин призвал чтить память журналистов, погибших при выполнении долга

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности сохранения памяти о работниках СМИ, которые погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей. Обращение политика было опубликовано на сайте Госдумы 15 декабря.

Он отметил, что журналисты, операторы и фотокорреспонденты жертвуют жизнью ради того, чтобы общество имело доступ к правдивой и объективной информации. По его словам, нужно приложить все усилия, чтобы их подвиг не был забыт.

В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Эта дата была учреждена Союзом журналистов России в 1991 году.

Недавно сообщалось о том, что военкору Роману Сапонькову якобы угрожали убийством. Он и его семья получали угрозы от неизвестных через Telegram.  Похожие сообщения поступали его коллегам Алексею Жилову и Роману Алёхину.

фото из Telegram-канала Володина


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