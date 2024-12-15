Суд запретил telegram-канал из Петербурга за пропаганду опасной езды

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о блокировке трех telegram-каналов, пропагандирующих нарушения правил дорожного движения, один из них из Петербурга. Об этом сообщили на сайте суда 15 декабря, на что обратила внимание "Фонтанка".

В иске указывалось, что каналы, созданные автомобилистами из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, побуждают пользователей к опасной езде, что может привести к административным правонарушениям и негативным последствиям.

Суд отметил, что доступ к страницам открыт для всех желающих и не требует регистрации, что делает распространение такой информации особенно опасным.

В итоге суд обязал Роскомнадзор включить эти ресурсы в список заблокированных сайтов. Несмотря на решение, telegram-каналы пока продолжают работать.

Напомним, 12 декабря Госдума утвердила увеличение штрафов за нарушение ПДД и сократила скидку на их оплату: теперь она составит 25% при оплате в течение 30 дней вместо прежних 50% за 20 дней.

фото: ЗАКС.Ру