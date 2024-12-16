Каждая десятая семья в Петербурге может позволить себе средний автомобиль

Только 10,4% семей в Петербурге способны приобрести автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей, а на покупку машины за 1,2 млн рублей в кредит и ее содержание готовы 28,9%. Такие данные следуют из рейтинга доступности авто, подготовленного РИА "Новости".

Северная столица заняла 10-е место среди российских регионов. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. На последних строках оказались Чеченская Республика и Республика Ингушетия.

Москва расположилась на шестой позиции: здесь недорогое авто по карману 37,1% семей, а машину средней стоимости могут позволить 17,7%. Ленинградская область заняла 18-е место — 19,8% семей могут позволить себе недорогую машину и только 5,6% — среднюю по цене.

Напомним, на программы льготного автокредитования и автолизинга правительство России выделит 18 млрд рублей. При этом помощь будет адресована как частным лицам, так и бизнесу.

фото: ЗАКС.Ру