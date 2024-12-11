Мишустин: На льготные автокредиты и лизинг выделят еще 18 млрд рублей

Правительство России выделит дополнительные 18 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и автолизинга, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров 11 декабря. С учетом новой суммы общий объем средств, направленных на эти цели в 2024 году, достигнет 45 миллиардов рублей, сообщает РИА "Новости".

Мишустин подчеркнул, что президент ставил задачу обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан и стимулировать спрос на коммерческую технику. Он отметил, что помощь адресована как частным лицам, так и бизнесу.

В рамках программы определенные категории граждан смогут получить скидки до 25% при покупке отечественного автомобиля. Среди них – медработники, учителя, люди с ограничениями по здоровью, участники специальной военной операции и их семьи. При приобретении электромобиля скидка составит 35%.

Для бизнеса предусмотрены льготы на лизинг техники, включая седельные тягачи и беспилотные грузовики. Это позволит уменьшить авансовый платеж и обновить автопарк. По словам Мишустина, такая поддержка поможет укрепить транспортный сектор и смежные отрасли.

Напомним, 19 ноября Мишустин подчеркнул важность внедрения системы оценки качества образования на всех уровнях. Он отметил, что для этого уже созданы инструменты, включая индекс оценки качества образования и аккредитационный мониторинг, которые начали применяться в этом году.

фото: ЗАКС.Ру