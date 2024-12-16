Операция по спасению моряков с танкеров в Черном море завершена

МЧС России 16 декабря сообщает, что спасательная операция по эвакуации экипажа танкера "Волгонефть 239" успешно завершена. Все 14 моряков были благополучно доставлены на берег. Работы приостанавливались накануне вечером из-за неблагоприятных погодных условий.

Сегодня утром глава МЧС Александр Куренков поручил увеличить группировку спасателей в районе Керченского пролива. В операции приняли участие 200 человек и десятки единиц техники. С танкера "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.

Напомним, танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря из-за сильного шторма. Одно судно село на мель, второе оказалось в дрейфе.

фото: МЧС России