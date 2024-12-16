Смольный собрался втрое увеличить премии лучшим народным дружинникам

Правительство Петербурга намерено увеличить размер премий народным дружинникам и лучшим народным дружинникам, причем размер отчислений последним может вырасти почти в три раза. Проект соответствующего постановления был опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Из текста также следует, что чиновники хотят увеличить количество распределяемых премий.

Порядок награждения народных дружинников определен постановлением Смольного "За активное участие в охране общественного порядка в Санкт-Петербурге". В соответствии с документом, ежегодно среди добровольных помощников органов правопорядка распределяется 110 премий по 24 тысячи рублей каждая. В случае принятия предложенного проекта в городе будут распределять одну тысячу премий по 30 тысяч рублей каждая.

Предполагается, что награждение будет происходить дважды в год. При этом проект содержит изменение, касающееся условий для выдачи премии. Сейчас претендент должен ежемесячно участвовать в мероприятиях по обеспечению безопасности. Документ устанавливает, что дружинник должен будет выходить "не менее шести раз в полугодие".

Кроме того, ежегодно в Петербурге выдается 30 премий "Лучший народный дружинник Санкт-Петербурга", размер каждой составляет 35 тысяч рублей. В Смольном хотят довести количество таких премий до 50, а их величину — до 100 тысяч рублей.

Контроль за выполнением постановления планируется возложить на вице-губернатора Игоря Потапенко, курирующего, в том числе, работу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В правительство города Потапенко перешел в ноябре, до этого он возглавлял УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру