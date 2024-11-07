Бывший глава УФСИН Потапенко стал вице-губернатором Петербурга

Глава УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко перешел на должность вице-губернатора в Смольный, сообщили 7 ноября в администрации главы города. Соответствующее решение принял градоначальник Александр Беглов. Кроме того, от своей должности освобожден вице-губернатор Станислав Казарин, а вице-губернатор Валерий Москаленко возглавил администрацию губернатора.

"Игорь Потапенко будет координировать и контролировать деятельность Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге", — говорится в распространенном сообщении.

Ранее работу этих комитетов курировал в правительстве города Валерий Пикалев, который в мае этого года получил назначение на должность главы Федеральной таможенной службы.

Потапенко родился в 1967 году в селе Шостка Сумской области. Работал в уголовно-исполнительной системе, работал в УВД Воронежской области, руководил в регионе исправительной колонией строгого режима. С 2009 года возглавлял УФСИН по Воронежской области, в 2010 году перешел на пост начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Также с поста вице-губернатора ушел Станислав Казарин, до последнего времени курировавший деятельность комитета по информатизации и связи и управления по развитию садоводства и огородничества.

Валерий Москаленко получил должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. На своем посту он продолжит курировать работу комитета по госзаказу и комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Также он временно будет контролировать работу комитета имущественных отношений.

Андрей Казарлыга, фото: 78.fsin.gov.ru