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Новости 12:59

Правительство поддержало законопроект о наказании за сокрытие диверсий

фото ЗакС политика Правительство поддержало законопроект о наказании за сокрытие диверсий

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий наказание за неинформирование властей о диверсионной деятельности, передает 16 декабря ТАСС.

В случае, если человек не сообщит о готовящихся или совершенных преступлениях, таких как теракты, захват людей в заложники, создание незаконных вооруженных формирований, угон самолетов и других, ему грозят штрафы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Законопроект также дополняет перечень преступлений, о которых следует информировать. Теперь обязательным сообщением подлежат такие преступления, как диверсии, помощь в их подготовке, участие в создании диверсионных групп и других аналогичных деяниях. Изменения затрагивают статью 205.6 УК РФ, касающуюся ответственности за несообщение о преступлениях. Авторами законопроекта стали депутаты "Единой России" Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев.

Напомним, в конце ноября Госдума приняла закон, разрешающий ограничивать доступ к информации госорганов на территориях с военным положением. Это касается судов, прокуратуры и следственных органов.

фото: ЗАКС.Ру


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