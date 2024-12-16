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Новости 13:35

Мужчина погиб под колесами поезда в Петербурге

фото ЗакС политика Мужчина погиб под колесами поезда в Петербурге

В Петербурге погиб мужчина, сбитый электричкой. Трагедия произошла в субботу, 14 декабря, на перегоне между станциями Шушары и Царское Село.

По данным транспортной полиции от 16 декабря, 53-летний житель Ульяновской области оказался на железнодорожных путях в неположенном месте.

Машинист поезда маршрута "Петербург — Оредеж" несколько раз сигналил и применил экстренное торможение, но расстояния для предотвращения столкновения не хватило. Пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте. Транспортная полиция проводит проверку по факту происшествия.

Подобное произошло и вчера, 15 декабря, на маршруте "Зеленогорск — Петербург". 41-летний мужчина шел вблизи железнодорожных путей, машинист не успел затормозить. Пострадавший госпитализирован.

Напомним, недавно 14-летнего мальчика смертельно травмировал поезд недалеко от Павловска. От полученных травм он скончался на месте.

фото: ЗАКС.Ру


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