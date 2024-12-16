В Петербурге за выходные очистили улицы от 35 тысяч кубометров снега

В Петербурге за выходные вывезли 35 тысяч кубометров снега. Об этом 16 декабря сообщили в городском комитете по благоустройству.

Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме: на уборке города задействованы 1 015 единиц техники и 1 109 сотрудников. Особое внимание уделяют расчистке подходов к школам, детским садам, остановкам и станциям метро.

На утро понедельника город накрыл снегопад, в результате чего на дорогах образовались 7-балльные пробки. Несмотря на сложную ситуацию, уборка продолжается. В комитете пояснили, что спецтехника в первую очередь очищает главные транспортные артерии, чтобы горожане могли добраться на работу и в учебные заведения.

Кроме того, коммунальщики не забывают и о зеленых зонах — очищено более 200 гектаров дорожек в парках и скверах.

Напомним, что 14 декабря в Петербурге заработали снегоплавильные пункты. К этой зиме Водоканал подготовил 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и 7 снегоприемных пунктов (СИСП).

фото: ЗАКС.Ру