Дрозденко призвал ограничить выход на лед из-за погодных рисков

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал запретить выход на лед из-за нестабильной погоды. Как сообщили в региональной администрации 16 декабря, главы муниципалитетов получили указание ввести ограничения на посещение водоемов.

Причиной стали температурные колебания, которые мешают образованию прочного льда. По оценке специалистов, выход на такой лед может привести к трагедии.

Для контроля ситуации на водоемах поисково-спасательные отряды начнут проводить профилактические рейды. Жителей региона просят немедленно сообщать о любых происшествиях на льду по номеру 112.

Напомним, за выходные в Петербурге очистили улицы от 35 тысяч кубометров снега. На уборке города задействованы 1 015 единиц техники и 1 109 сотрудников.

фото: ЗАКС.Ру