Серверы СПбГУ перестали работать из-за хакерской атаки

Сайт Санкт-Петербургского государственного университета оказался недоступен из-за атаки на виртуальные серверы вуза. Об этом сообщили 16 декабря в официальной группе СПбГУ во "ВКонтакте".

По информации университета, неизвестные взломали виртуальные серверы, что привело к сбою локальной вычислительной сети и серверной инфраструктуры. В результате пользователи временно лишились доступа к ряду информационных систем и сервисов.

В вузе отметили, что работы по восстановлению инфраструктуры ведутся, и завершить их планируют в течение дня. Специалисты по информационной безопасности уже начали расследование инцидента.

Кроме того, проректор по безопасности Дмитрий Грязнов направил заявление в правоохранительные органы по факту повреждения государственного имущества.

Напомним, СПбГУ удержал третье место в рейтинге самых влиятельных вузов России. Его публикуют дважды в год. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как вклад в формирование элит, роль в научном сообществе, популярность среди молодежи и влияние на интернет-аудиторию.

фото: ЗАКС.Ру