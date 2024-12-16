В Петербурге начали тестировать систему оплаты через распознавание лиц

В Петербургском метро начали тестировать систему оплаты проезда с использованием биометрии. Чтобы пройти через турникет, пассажирам достаточно взглянуть в камеру, установленную на входе, сообщила 16 декабря пресс-служба ВТБ.

Турникеты с функцией распознавания лиц появились на станциях "Гостиный двор" (зелёная линия) и "Площадь Восстания" (красная линия). Пока сервис тестируют сотрудники ВТБ и петербургского метрополитена, но в будущем к испытаниям привлекут обычных пассажиров.

По словам руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игоря Острейко, масштабное внедрение технологии планируется на 2025 год.

Система VisionLabs не только шифрует биометрические данные в дескрипторы, из которых невозможно восстановить исходное изображение, но и проверяет, что перед камерой находится живой человек. Эта функция предотвращает попытки обмана с фотографиями, видео или масками, подчеркнули в банке.

Напомним, тестирование биометрии обещали запустить в петербургском метро до конца ноября.

фото: ЗАКС.Ру