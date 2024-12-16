Схема работы со студентами для уборки снега наладилась в Петербурге

В Петербурге разработана система взаимодействия со студенческими отрядами, которые привлекаются для уборки снега в центре города. Об этом сообщил директор ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" Егор Пащенко 16 декабря, передает "Фонтанка".

По его словам, студенты работают на платной основе, получая 250 рублей за час работы при обязательном минимуме в 4 часа. Таким образом, каждый студент за день зарабатывает не менее 1000 рублей.

Отвечая на вопрос о дальнейшем привлечении студентов, Пащенко отметил, что в дальнейшем сотрудничество продолжится в рамках уже установленных договоренностей. Он рассказал, что с отрядами налажен контакт, и студенты откликаются на работу через созданные для этого чаты. В чате указываются время и место работы, а также назначается бригадир, который контролирует процесс.

Студентам предоставляется необходимый инвентарь, включая перчатки и жилетки.

Напомним, за выходные в Петербурге очистили улицы от 35 тысяч кубометров снега. На уборке города задействованы 1 015 единиц техники и 1 109 сотрудников. Особенно усердно расчищают подходы к школам, детским садам, остановкам и станциям метро.

фото: ЗАКС.Ру