Экспертиза по делу рэпера ToxiS не сочла пропагандой наркотиков их упоминание

Невский районный суд прекратил производство по делу рэпера Андрея Смелянского (ToxiS) после получения выводов экспертизы, сообщила 16 декабря глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. В документе признается упоминание наркотиков в песнях исполнителя, однако оно не рассматривается в качестве пропаганды запрещенных веществ в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ).

Из материалов дела следовало, что Смелянский выложил на своей странице во "ВКонтакте" несколько композиций, в которых заподозрили пропаганду наркотиков. Под последней понимается распространение сведений об изготовлении и использовании, местах продаж и прочем с целью формирования интереса к запрещенным препаратам и представления об их потреблении как о чем-то допустимом, уточнила Лебедева в своем Telegram-канале.

Суд допросил эксперта, исследовавшего тексты песен. По словам специалиста, в них говорится о запрещенных веществах, однако факт пропаганды отсутствует. Так, например, в одной из песен "идет речь о наркотиках, но текст <...> не содержит высказываний, содержащих побуждение к употреблению наркотиков, в тексте песни не выражена положительная оценка наркотиков и/или их употребления", пересказала суть сказанного Лебедева.

Заключение сотрудника экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по региону было признано отвечающим требованиям допустимости доказательств и соответствующим требованиям КоАП. При этом пояснения психиатра-нарколога в материалах дела суд оставил без внимания, поскольку врач не является специалистом в области лингвистики.

На прошлой неделе Колпинский районный суд запретил распространять в России клип "Новая волна" Алишера Моргенштерна* и DJ Smash, посчитав, что в нем демонстрируется неуважение к религиозным обрядам.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна (Morgenshtern) в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру