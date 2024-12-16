Двоих мужчин приговорили за попытку сбыта 20 кг наркотиков в Петербурге

Алексея Рассказова и Сергея Степаненко приговорили к 15 и 13 годам строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору. Приговор был вынесен 16 декабря, сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Согласно версии следствия, в августе 2023 года Степаненко, находясь в автосервисе на улице Потапова, забрал автомобиль "Форд Фиеста" с подготовленными тайниками. В багажнике находились лопаты, перчатки и упаковочный материал. После этого он отправился к Рассказову, который уже был вовлечен в преступную деятельность.

Они якобы направились в Веревское сельское поселение, где, используя карту, начали копать. В одном из тайников они нашли два мешка с 10 брикетами наркотиков общим весом 20 кг. Один из мешков они вскрыли и расфасовали, а второй закопали обратно. Затем они продолжили путь и закопали брикет весом 9 кг.

Следствие считает, что в дальнейшем они привезли еще девять брикетов на Потапова для передачи неизвестным лицам в районе Кировска, однако завершить свои действия они не успели. Оперативники УФСБ задержали их, изъяли весь наркотик.

Напомним, сегодня суд прекратил производство по делу рэпера Андрея Смелянского (ToxiS) после получения выводов экспертизы. Его обвиняли в пропаганде наркотиков в своих песнях, но получилось доказать, что рэпер только упоминает их, а не призывает к употреблению.

фото объединенной пресс-службы судов