Россиянам разрешат заселяться в отели по водительским правам и загранпаспорту

Россияне смогут заселяться в отели по загранпаспорту, водительским правам и военному билету начиная с 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков 16 декабря, передает ТАСС.

По словам Вахрукова, поручение о внедрении возможности заселения по водительскому удостоверению с 1 июля 2025 года было ранее дано президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим правительству предстоит утвердить изменения в правила предоставления гостиничных услуг уже в первом полугодии следующего года.

Замминистра уточнил, что новые правила также позволят использовать для заселения заграничный паспорт и военный билет.

Минэкономразвития предложило расширить список документов, добавив возможность использования электронных версий этих документов через портал "Госуслуги".

Напомним, курортный сбор принес в бюджет Петербурга 702,4 миллиона рублей. На смену курортному сбору в 2025 году придет туристический налог.