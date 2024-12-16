ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:59

Россиянам разрешат заселяться в отели по водительским правам и загранпаспорту

Россияне смогут заселяться в отели по загранпаспорту, водительским правам и военному билету начиная с 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков 16 декабря, передает ТАСС.

По словам Вахрукова, поручение о внедрении возможности заселения по водительскому удостоверению с 1 июля 2025 года было ранее дано президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим правительству предстоит утвердить изменения в правила предоставления гостиничных услуг уже в первом полугодии следующего года.

Замминистра уточнил, что новые правила также позволят использовать для заселения заграничный паспорт и военный билет.

Минэкономразвития предложило расширить список документов, добавив возможность использования электронных версий этих документов через портал "Госуслуги".

Напомним, курортный сбор принес в бюджет Петербурга 702,4 миллиона рублей. На смену курортному сбору в 2025 году придет туристический налог.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама