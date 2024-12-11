Курортный сбор принес в Петербург более 702 млн рублей

Курортный сбор принес в бюджет Петербурга 702,4 миллиона рублей, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале. Только за ноябрь сумма составила 79 млн рублей.

Эксперимент по взиманию курортного сбора в Петербурге завершится в конце 2024 года, на смену ему придет туристический налог. Одно из главных отличий между этими механизмами заключается в том, что формально плательщиками нового налога станут юридические и физические лица, предоставляющие услуги в гостиничной сфере. Размер налога будет меняться в зависимости от сезона, согласно положениям нового законопроекта.

В то же время власти отмечают, что курортный сбор не оказывает значительного влияния на количество туристов. По данным администрации, в 2023 году город принял более 9 млн гостей, а в 2024 году ожидается свыше 10 млн. Таким образом, ежегодный прирост числа туристов составляет около 10%.

фото: ЗАКС.Ру