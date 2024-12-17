В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Утром 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщили в Следственном комитете. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих. По данным СК, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий у подъезда жилого дома.

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - говорится в сообщении СК.

Следователи, криминалисты и оперативные службы работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех деталей случившегося.

Кириллову было 54 года. В 1991 году окончил высшее военное командное училище химической защиты. С 2009 года служил на разных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ. С 2014 года был начальником Военной академии РХБ защиты им. С.К. Тимошенко. В мае 2017 года занимал должность начальника войск РХБ защиты. Был женат, воспитывал двоих сыновей.

Константин Леньков / Фото Министерство обороны