Водители "громких" машин в Петербурге лишились номеров после проверки

В Петербурге прошел рейд по выявлению автомобилей, превышающих допустимые нормы шума. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе мероприятий сотрудники ГАИ проверили более 560 транспортных средств.

Чаще всего нарушения были связаны с самовольным техническим переоборудованием машин, что приводило к превышению уровня шума. По итогам рейда 41 водитель привлечен к ответственности по двум статьям КоАП РФ: 8.23 (превышение нормативов шума) и 12.5 (незаконные изменения в конструкции автомобиля).

Полиция аннулировала регистрацию нарушивших правила автомобилей и изъяла номерные знаки. Водители смогут снова пользоваться транспортными средствами только после устранения нарушений и повторной регистрации в ГАИ.

Напомним, на прошлых выходных сотрудники ГАИ провели рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей на дорогах. В ходе операции было зафиксировано около 200 нарушителей.

фото: ЗАКС.Ру