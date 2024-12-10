Полиция Петербурга выявила около 200 нетрезвых водителей в ходе рейда

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) провели рейд, направленный на борьбу с вождением в состоянии алкогольного опьянения, об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе операции было выявлено около 200 нарушителей, из которых наибольшее число зафиксировано в Кировском и Красногвардейском районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти.

В общей сложности к ответственности было привлечено 102 водителя по статье об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии (ст.12.8 КоАП РФ). Еще 89 человек отказались от прохождения медосвидетельствования (ст.12.26 КоАП РФ). Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Особое внимание уделялось водителям, которые ранее привлекались за аналогичные правонарушения. В результате 14 человек, повторно пойманных за рулем в состоянии опьянения, стали фигурантами уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

Напомним, что в понедельник, 9 декабря, сотрудники ГАИ проверили ночных гонщиков, которые планировали в минувшие выходные заезд рядом со стадионом "Газпром Арена" на Крестовском острове.

Фото: ЗАКС.Ру