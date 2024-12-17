С января в России поднимутся минимальные цены на крепкий алкоголь

Минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки в России вырастут с начала 2025 года. Соответствующий приказ Министерства финансов опубликован на портале правовой информации, на него обратило внимание РИА "Новости".

Согласно документу, минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра увеличится с 299 до 349 рублей. Коньяк подорожает с 556 до 651 рубля за тот же объем.

Также вырастут цены на бренди и другие напитки, произведенные из различных видов дистиллятов (винного, вискового, кальвадосного и других, за исключением коньяка). Их минимальная стоимость составит 472 рубля за 0,5 литра.

Кроме того, правительство ранее поручило профильным ведомствам разработать меры по ограничению скидок на алкоголь. Предложения должны быть представлены к апрелю 2025 года.

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