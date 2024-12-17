В Госдуме почтили память генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

В начале пленарного заседания депутаты Госдумы России почтили минутой молчания память Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил, который погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе Госдумы.

"Мы с вами хорошо знаем Игоря Анатольевича по совместной работе, когда проводили парламентское расследование вопросов создания биолабораторий на территории Украины. Это не только военачальник, но в первую очередь ученый. Он до этого возглавлял академию, Герой Труда и очень многое сделал для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого, по информации Следственного комитета, погибли Игорь Кириллов и его помощник. СК квалифицировал инцидент как теракт.

фото Министерства обороны