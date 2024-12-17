Госдума одобрила создание попечительского совета РАН во главе с Путиным

Создание попечительского совета Российской академии наук (РАН), возглавляемого президентом РФ, прошло второе и третье, сообщает 17 декабря пресс-служба Госдумы.

Документ определяет основные задачи совета, среди которых — продвижение ключевых научных достижений и использование результатов важнейших стратегических исследований.

Кроме того, попечительский совет РАН будет заниматься организационными вопросами академии, включая согласование создания, реорганизации и ликвидации ее региональных отделений, установление предельного количества членов академии и рассмотрение вопросов государственной поддержки.

Состав совета будет формироваться президентом РФ с учетом предложений президиума РАН, а его численность не будет превышать 20 человек.

Напомним, в начале 2025 года в Госдуме рассмотрят законопроект, направленный на борьбу с буллингом и усиление ответственности за травлю в молодежной среде. В особенности, закон сформулирует понятие "травля".

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