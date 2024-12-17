 В пожаре в Выборгском районе Петербурга погиб человек

Сегодня, 17 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Возгорание случилось в шестикомнатной квартире дома № 58/1 на проспекте Луначарского. Сигнал о пожаре поступил в 12:22, и через 24 минуты пожарные локализовали огонь, охвативший 19 квадратных метров. В квартире был найден погибший.
На месте работали 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Недавно сильный пожар произошел на заводе в Новом Девяткино. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. На ликвидацию ушло почти 7 часов.