 В пожаре в Выборгском районе Петербурга погиб человек

Сегодня, 17 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Возгорание случилось в шестикомнатной квартире дома № 58/1 на проспекте Луначарского. Сигнал о пожаре поступил в 12:22, и через 24 минуты пожарные локализовали огонь, охвативший 19 квадратных метров. В квартире был найден погибший.

На месте работали 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Недавно сильный пожар произошел на заводе в Новом Девяткино. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. На ликвидацию ушло почти 7 часов.

фото: ЗАКС.Ру