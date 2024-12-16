Пожар на мебельном заводе в Новом Девяткино охватил 800 квадратных метров

Вечером 15 декабря в промзоне на улице Турбостроителей в Новом Девяткино загорелось производственно-складское здание мебельного завода. Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, пламя распространилось на площади 800 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17:23. Ликвидировать возгорание удалось только к 01:10 ночи. К тушению привлекли 50 пожарных и несколько единиц техники. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В прокуратуре Ленобласти уточнили, что возгорание произошло на территории завода "Предприятие Гальваник". Сейчас органы дознания проводят проверку для выяснения причин происшествия.

Ранее МЧС напоминало о рисках неправильного и неосторожного запуска фейерверков, из-за которых в прошлом году в России прошло более 100 пожаров.

фото: ЗАКС.Ру