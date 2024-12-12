МЧС напомнило о рисках использования пиротехники перед Новым годом

С начала 2024 года в России из-за неосторожного обращения с пиротехникой произошло более 100 пожаров, в результате которых погибли три человека и еще 20 получили травмы. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Глава ведомства Александр Куренков подчеркнул, что несоблюдение техники безопасности и использование несертифицированных фейерверков часто становятся причиной трагедий. Он напомнил о необходимости строго следовать инструкции при запуске пиротехники, особенно в преддверии новогодних праздников.

МЧС привело примеры происшествий: в Нефтекамске бенгальский огонь едва не уничтожил квартиру, в Челябинской области из-за фейерверка вспыхнул балкон на втором этаже, а в Петербурге петарда залетела на балкон 13-го этажа и вызвала пожар.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в ведомстве рекомендовали покупать только сертифицированную продукцию, хранить ее в недоступных для детей местах и запускать строго по инструкции. При этом запуск пиротехники категорически запрещен рядом с жилыми домами, деревьями, линиями электропередачи и в местах скопления людей.

Специалисты напомнили, что безопасное расстояние зависит от типа пиротехники: для бенгальских огней оно составляет от 0,5 метра, для многозалповых салютов и фейерверков — более 20 метров.

Напомним, вчера мундеп Ветров предложил ограничить использование пиротехники в опасных для людей местах, таких как дворы жилых домов, автостоянки, заправки и медицинские учреждения

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