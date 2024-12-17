Авария на ЗСД спровоцировала трехкилометровую пробку

Днем 17 декабря на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в районе намыва на Васильевском острове столкнулись пять автомобилей. По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек, передает 17 декабря "Фонтанка".

Инцидент произошел около 12:30. Как сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы", причиной ДТП могла стать остановка одной из машин, строго запрещенная на ЗСД. На место аварии прибыли сотрудники полиции, которые сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. В компании МСС уточнили, что дорожное покрытие на данном участке было обработано противогололедными материалами.

По данным "Яндекс.Пробки", пробка растянулась на 3,3 километра. О сложностях на дороге водителей предупреждали через табло и мобильное приложение.

На момент публикации заметки движение по этому участку ЗСД пришло в норму.

скриншот сервиса "Яндекс.Пробки"

Напомним, 12 декабря Госдума утвердила увеличение штрафов за нарушение ПДД и сократила скидку на их оплату: теперь она составит 25% при оплате в течение 30 дней вместо прежних 50% за 20 дней.

фото: ЗАКС.Ру